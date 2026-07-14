Educação Inclusiva: curso gratuito sobre TEA e TDAH

Correio Braziliense

Problemas de atenção estão cada vez mais comuns - (crédito: freepik)

A Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede CpE) está com inscrições abertas para o segundo módulo do curso Ciências da Aprendizagem. A formação gratuita é focada em educação inclusiva, com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA) e no Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O curso é totalmente on-line e oferece 1.200 vagas para estudantes e profissionais das áreas da educação e da saúde. Um dos principais objetivos é capacitar os participantes com estratégias pedagógicas baseadas em evidências científicas.

O conteúdo visa a construção de ambientes de aprendizagem mais inclusivos, acolhedores e eficazes para diferentes perfis de estudantes. Não é necessário ter concluído o Módulo 1 para participar desta etapa.

Quem pode participar

A formação é direcionada a um público variado, que inclui: professores de todas as áreas; estudantes de licenciatura; psicólogos; psicopedagogos; gestores educacionais e demais interessados em ciências da aprendizagem.

O que o curso oferece

A grade do curso foi desenvolvida para fornecer ferramentas práticas e conhecimento aprofundado. Os participantes aprenderão sobre práticas de educação inclusiva; estratégias para estudantes com TEA e TDAH; metodologias baseadas em evidências e atividades interativas, fóruns de discussão e webencontros.

Cronograma do curso

inscrições: 25 de junho a 15 de julho;

resultado: 20 de julho;

confirmação da matrícula: 20 a 27 de julho;

início das aulas: 10 de agosto;

término do curso: 30 de novembro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.