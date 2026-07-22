Impa divulga programa de intercâmbio na China para medalhista da Obmep

Correio Braziliense

Ao todo serão 26 vagas divididas entre todas as regiões do Brasil - (crédito: Divulgação / IMPA)

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) publicou nesta quarta-feira (22/7) o edital de seleção para o intercâmbio internacional na China destinado aos medalhistas nacionais de ouro da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), realizada em 2025. São 26 vagas para estudantes de escolas públicas de todas as regiões do país. As inscrições podem ser realizadas até 31 de julho pelo formulário www.obmep.org.br/iic.

O programa ocorrerá entre 30 de novembro e 13 de dezembro, na Província de Zhejiang e incluirá atividades acadêmicas, científicas e culturais com programação em instituições de ensino e pesquisa chinesas. Todas as despesas da viagem, incluindo passagens aéreas internacionais, hospedagem, alimentação, deslocamentos internos na China e seguro-viagem internacional, serão custeadas pelo Impa em uma parceria com o Departamento de Educação da Província de Zhejiang.

Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos:

Ser medalhista de ouro em âmbito nacional da 20ª edição da Obmep (2025). Ter idade mínima de 16 anos completos até 28 de novembro de 2026. Ter estado regularmente matriculado durante todo o ano letivo de 2025 em escolas da rede pública de ensino. Estar regularmente matriculado no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC) ou no Programa Mentores da Obmep no ano de 2026. Apresentar frequência satisfatória nas atividades do PIC ou Programa Mentores. Apresentar condições de saúde física e mental compatíveis com viagem internacional de longa duração, incluindo deslocamentos frequentes e agenda intensiva de atividades. Demonstrar capacidade de autonomia pessoal, maturidade emocional e adaptação a contextos internacionais, avaliadas por meio de entrevista em grupo.

Para assegurar a participação de estudantes de todos o território nacional, as 26 vagas serão distribuídas por representação regional com 5 vagas para a região Norte, 7 para o Nordeste, 4 para o Centro-Oeste, 6 vagas para o Sudeste e 4 para o Sul. O processo também observará a promoção da equidade de gênero, com a proporção preferencial de 50% das vagas para cada gênero, por autodeclaração do candidato.