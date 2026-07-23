Colégio Marista abre concurso com 200 bolsas de estudo de até 100%

Correio Braziliense

Os benefícios serão concedidos exclusivamente para o ano letivo de 2027, com validade de fevereiro a novembro - (crédito: Divulgação - Colégio Marista)

O Colégio Marista de Brasília, localizado na Asa Sul, abriu as inscrições para o seu Concurso de Bolsas 2027. A iniciativa oferece mais de 200 bolsas de estudo com descontos que podem chegar a 100% sobre o valor das mensalidades. A oportunidade é válida tanto para estudantes da rede pública quanto da privada.

Podem participar alunos que ingressarão em 2027 no 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental ou na 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. O objetivo principal do processo seletivo é reconhecer e valorizar estudantes que se destacam pelo bom desempenho acadêmico.

Os benefícios serão concedidos exclusivamente para o ano letivo de 2027, com validade de fevereiro a novembro e variam de acordo com a classificação dos candidatos.

Como funciona o processo seletivo

As inscrições devem ser feitas on- line, pela plataforma Sympla,entre 17h do dia 21 de julho e 23h59 de 4 de agosto. É importante que o cadastro seja realizado em nome do estudante que prestará o concurso. A prova está marcada para o dia 15 de agosto, um sábado, na própria sede do colégio.

A avaliação será aplicada em dois turnos, conforme o ano ou série pretendidos pelo candidato, e será composta por questões objetivas de múltipla escolha. Os conteúdos abordados variam conforme a série pretendida, mas incluem:

Língua portuguesa;

Matemática;

Ciências da natureza (ciências, biologia, física e química);

Ciências humanas (história e geografia);

Língua inglesa (do 6º ano do fundamental à 1ª série do médio).

Os candidatos devem chegar ao local com 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto e caneta esferográfica de material transparente (azul ou preta). A nota final corresponderá ao total de acertos, sem fator de correção por respostas incorretas.

O resultado oficial será divulgado no dia 4 de setembro, às 17h, no portal do Colégio Marista de Brasília. Os estudantes aprovados deverão efetivar a matrícula até o dia 27 de outubro para garantir o benefício.

Saiba mais:



Inscrições: de 21 de julho (a partir 17h) a 4 de agosto (até às 23h59)

Onde se inscrever: Sympla

Público: estudantes que ingressarão, do 6.º ano do ensino fundamental à 3.ª série do ensino médio em 2027.

Data da prova: 15 de agosto de 2026 (sábado)

Formato: prova objetiva de múltipla escolha

Duração: 4 horas

Percentuais: de 10% a 100% de desconto nas mensalidades de fevereiro a novembro de 2027

Resultado: 4 de setembro, às 17h



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