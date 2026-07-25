Quase 200 mil alunos da rede particular do DF voltam às aulas na segunda (27)

Correio Braziliense

Quase 200 mil estudantes retornam à escola após período de férias - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

Cerca de 190 mil estudantes da rede particular do Distrito Federal começam a voltar às aulas a partir de segunda-feira (27/7). Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (SINEPE-DF), parte das escolas retoma as atividades nessa data, enquanto outra parcela inicia o 2º semestre em 3 de agosto. As instituições têm autonomia para definir seus calendários conforme o planejamento pedagógico.

A rede pública também retorna na segunda-feira. O calendário oficial da Secretaria de Educação marca 27 de julho como o início do 2º semestre para o ensino regular anual. Os Centros Interescolares de Línguas (CILs), a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a educação profissional voltam na terça-feira (28). O 1º semestre, iniciado em 12 de fevereiro, encerrou-se em 10 de julho, com 100 dos 200 dias letivos previstos cumpridos.

O DF conta com aproximadamente 620 escolas particulares de educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A retomada deve aumentar o movimento no trânsito nas proximidades das instituições, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. O SINEPE-DF recomenda que as famílias saiam de casa com antecedência, respeitem as áreas de embarque e desembarque e redobrem a atenção no entorno das escolas.

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