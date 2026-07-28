Seminário nacional sobre alfabetização tem transmissão gratuita

Correio Braziliense

O evento reúne lideranças, gestores, pesquisadores e especialistas para debater caminhos que fortaleçam a alfabetização na idade certa, com equidade e atenção às diferentes realidades do Brasil - (crédito: Reprodução/Associação Bem Comum)

O Seminário Nacional pela Alfabetização 2026, com o tema "Avançar com Equidade", terá transmissão on-line e gratuita nos dias 29 e 30 de julho pelo canal da Associação Bem Comum no YouTube. As inscrições estão abertas pelo Sympla. A inscrição não é obrigatória para assistir, mas garante o recebimento de comunicados, links de acesso diretos e um canal exclusivo para envio de perguntas aos palestrantes durante as mesas. O evento não emite certificado de participação.

A programação distribui oito mesas de debate ao longo de dois dias, com temas como equidade na alfabetização, ciência da aprendizagem em leitura e em matemática, formação de professores, o papel da pré-escola e os desafios da continuidade de políticas públicas em períodos de transição de governo. Entre os participantes confirmados estão Michael França, da Universidade de Stanford, Kaká Werá, escritor e liderança indígena, Socorro Batista, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), e representantes do Ministério da Educação.

O seminário é promovido pela Aliança pela Alfabetização — coalizão formada pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann, Instituto Natura e Nova Foundation — em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O evento presencial acontece em Fortaleza (CE) para cerca de 500 convidados de todos os estados e do Distrito Federal. Na edição de 2025, aproximadamente 20 mil pessoas acompanharam os debates de forma remota.

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