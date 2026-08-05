Ideb 2025: as 10 primeiras colocadas do país são todas do Ceará; Goiás lidera o ensino médio

Correio Braziliense

Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena (MG) - (crédito: Reprodução/Fab)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (5/8) os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025, com a nota de cada escola pública do país.

Nos anos finais do ensino fundamental, 33.448 escolas tiveram índice calculado. No ensino médio, 17.584.

Anos finais

As dez primeiras colocadas do país são todas do Ceará, e todas da rede municipal.

A Escola de Ensino Infantil e Fundamental Cícero Barbosa Maciel, em Pedra Branca, e a Escola de Ensino Fundamental João Evangelista da Cruz, no município de Cruz, lideram com 9,5.

Em seguida vêm oito escolas empatadas com 9,4: a EMTI Joaquim Rosa Barbosa e a EMTI Antônio Silvano Balaço, em Pires Ferreira; a EEIF Francisco Bezerra e a Escola Santa Cecília, em Cruz; a EEF Antônio Moreira de Souza, em Pedra Branca; a EM Tempo Integral Francisca Josué, em Deputado Irapuan Pinheiro; o CEIF Edval Araújo da Silva, em Novo Oriente; e a Escola Municipal Coração de Jesus, em Coreaú.

(foto: Eu, Estudante)

Ensino médio

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da rede federal, em Barbacena (MG), tem a maior nota do país nesta etapa: 8,1.

O segundo lugar é do CEPI Brasil Ramos Caiado, em Araguapaz (GO), com 7,9. Em terceiro aparecem, com 7,8, o Colégio Estadual Doutor José Balduíno de Souza, em Formosa (GO), e a Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio, no Recife (PE).

Goiás ocupa cinco das dez primeiras posições. Formosa, a cerca de 80 quilômetros de Brasília, tem duas escolas entre as dez primeiras do país.

Nenhuma escola do Distrito Federal figura entre as 50 melhores do Brasil em qualquer das duas etapas.

(foto: Eu, Estudante)

O que é o Ideb

O índice foi criado em 2007 e vai de 0 a 10. Ele combina a nota dos alunos em português e matemática no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com a taxa de aprovação apurada pelo Censo Escolar.

A divulgação ocorre a cada dois anos. Os resultados por escola podem ser consultados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Escolas com menos de 20 alunos na série avaliada ou com participação abaixo do mínimo exigido no Saeb não recebem nota. As escolas da rede privada não têm Ideb individual divulgado desde 2019.

Não há resultados por escola nos anos iniciais do ensino fundamental nesta edição.