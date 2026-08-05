Escolas públicas do DF com as melhores notas no Ideb

Correio Braziliense

Colégio Militar de Brasília - (crédito: Marília Lima/Esp.CB/D.A Press)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (5/8) os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. O levantamento traz a nota de cada escola pública do país. No Distrito Federal, 70 escolas de ensino médio e 156 de anos finais do ensino fundamental tiveram índice calculado.

Ensino médio

O Colégio Militar de Brasília, da rede federal, e o Colégio Militar Dom Pedro II, da rede distrital, lideram com 5,9. Em seguida aparecem o CEMI EP do Gama, com 5,7, e o CED 08 do Gama, com 5,3.

Completam as dez primeiras posições o CED Taquara, em Planaltina, com 5,1; os campi do Instituto Federal de Brasília (IFB) no Riacho Fundo e no Plano Piloto, com 4,8; o CED do Lago, no Lago Sul, com 4,6; e o CEM 01 do Guará e o CED 04 de Brazlândia, ambos com 4,5.

(foto: Eu,Estudante)

Anos finais

Do 6º ao 9º ano, o Colégio Militar Tiradentes tem a maior nota do DF, 7,4. O Colégio Militar Dom Pedro II aparece com 7,3 e o Colégio Militar de Brasília, com 7,1.

O CED 08 do Gama, com 6,0, é a escola mais bem colocada entre as que não fazem seleção de ingresso. Depois vêm o CEF Polivalente, no Plano Piloto, com 5,9; o CEF 03 do Gama, com 5,8; e o CEF 04 de Brasília, também com 5,8.

(foto: Eu,Estudante)

O que é o Ideb

O índice foi criado em 2007 e vai de 0 a 10. Ele combina a nota dos alunos em português e matemática no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com a taxa de aprovação apurada pelo Censo Escolar.

A divulgação ocorre a cada dois anos. Os resultados por escola podem ser consultados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Escolas com menos de 20 alunos na série avaliada ou com participação abaixo do mínimo exigido no Saeb não recebem nota. As escolas da rede privada não têm Ideb individual divulgado desde 2019.