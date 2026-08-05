OBMEP classifica 900 mil estudantes para a 2ª fase; prova será em outubro

JP João Pedro de Lara Resende

Ao todo, a OBMEP distribuirá 8.450 medalhas nacionais — 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze —, além de 51 mil certificados de menção honrosa - (crédito: Caio Gomez)

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) divulgou nesta segunda-feira (3/8) a lista dos estudantes classificados para a segunda fase da 21ª edição. Cerca de 900 mil alunos avançaram para a próxima etapa, que será realizada em 17 de outubro, às 14h30, no horário de Brasília. Os locais de prova serão divulgados em 28 de agosto, no site oficial da competição (obmep.org.br).

A primeira fase reuniu mais de 18,3 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas, matriculados do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A edição contou com a participação de alunos de 58.238 escolas, distribuídas em 99,93% dos municípios brasileiros.

A consulta à lista pode ser feita de duas formas. Escolas acessam a relação completa informando o código Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de oito dígitos. Estudantes localizam o próprio nome a partir da seleção do estado e da escola no sistema.

Ao todo, a OBMEP distribuirá 8.450 medalhas nacionais — 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze —, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Também serão concedidas pelo menos 20,5 mil medalhas estaduais. Os estudantes que conquistarem medalhas nacionais serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), que oferece atividades de aprofundamento em matemática. Os medalhistas de escolas públicas participantes do PIC recebem bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A OBMEP também funciona como porta de entrada para o ensino superior. O IMPA Tech, graduação gratuita do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), reserva vagas para medalhistas de olimpíadas científicas. Universidades como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) adotam processos seletivos voltados para estudantes com destaque nessas competições.

Anote

OBMEP 2026 — 21ª edição

Classificados para a 2ª fase: ~900 mil

~900 mil Consulta: obmep.org.br

obmep.org.br Prova da 2ª fase: 17 de outubro, às 14h30 (horário de Brasília)

17 de outubro, às 14h30 (horário de Brasília) Locais de prova: divulgação em 28 de agosto

divulgação em 28 de agosto Medalhas nacionais: 8.450 (650 ouro, 1.950 prata, 5.850 bronze)

8.450 (650 ouro, 1.950 prata, 5.850 bronze) Menções honrosas: 51 mil

51 mil Bolsa PIC (medalhistas de escolas públicas): R$ 300/mês (CNPq)

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá