Português avança no Saeb, mas matemática segue como desafio, aponta Fundação Lemann

Correio Braziliense

Felipe Proto, vice-presidente de Educação da Fundação Lemann: "A recuperação da aprendizagem em matemática ocorre em ritmo mais lento" - (crédito: Divulgação/Fundação Lemann)

A nota de língua portuguesa dos alunos do 5º ano do ensino fundamental subiu de 213,9 para 219,3 pontos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), numa escala que vai a 500. O resultado supera o patamar de 2019, antes da pandemia, quando a média era de 214,6.

Em matemática, o avanço foi maior em pontos — de 224,8 para 232,3 —, mas a queda durante a pandemia foi mais acentuada. A nota havia caído de 227,9 em 2019 para 216,9 em 2021, o pior resultado em oito anos.

Os dados fazem parte dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025, divulgados nesta quarta-feira (5/8) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para Felipe Proto, vice-presidente de Educação da Fundação Lemann, os avanços em português merecem ser celebrados. "Esses resultados podem indicar que o trabalho desenvolvido ao longo dos anos iniciais, especialmente na etapa de alfabetização, está contribuindo para a aprendizagem das crianças nas etapas seguintes", avalia.

Matemática exige estratégia de longo prazo

Proto pondera que os resultados em matemática mostram desafios que persistem. "Avançar nessa área exige prioridade na agenda educacional, continuidade e uma estratégia consistente de implementação das políticas públicas anunciadas, como o Compromisso Toda Matemática", afirma. "A recuperação da aprendizagem ocorre em ritmo mais lento e demanda esforços coordenados e sustentados."

O Compromisso Nacional Toda Matemática é um programa do MEC lançado em junho de 2025, voltado ao fortalecimento do ensino da disciplina em todas as etapas da educação básica.

O que o Saeb mede e como ele se conecta ao Ideb

O Saeb é uma prova aplicada a cada dois anos a alunos do 5º ano, do 9º ano e do 3º ano do ensino médio. A escala vai de 0 a 500 pontos. O aluno faz a avaliação, mas não recebe nota individual — o que a prova mede é o desempenho da escola, da rede e do país.

A nota do Saeb é um dos dois componentes do Ideb. O outro é a taxa de aprovação, apurada pelo Censo Escolar. Os dois se multiplicam num índice que vai de 0 a 10.

Alfabetização no 2º ano

Proto destaca que a análise dos resultados depende de um dado que ainda não foi divulgado. "A divulgação ainda este ano dos resultados do Saeb do 2º ano é essencial para acompanhar a alfabetização com mais precisão, aperfeiçoar as estratégias adotadas e ampliar a transparência sobre a aprendizagem das crianças brasileiras", diz.

O Saeb do 2º ano avalia a alfabetização dos estudantes e faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do governo federal lançado em 2023.