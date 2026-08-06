Ideb 2025: MEC vai acompanhar municípios para elevar notas baixas

Correio Braziliense

Ministério cria estratégia para acompanhar municípios - (crédito: Divulgação - MEC)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou ações para acompanhar de perto os 442 municípios que seguem com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) abaixo de 4,9 nos anos iniciais do ensino fundamental. O número de cidades com baixo desempenho caiu drasticamente nas últimas duas décadas. Em 2005, eram 4.110 municípios nessa situação. O total diminuiu para 1.097 em 2023, chegando aos 442 atuais.

Veja o vídeo do Ministro da Educação Leonardo Barchini sobre o assunto:

Avanço geral do Ideb

Entre 2023 e 2025, Ideb do ensino fundamental brasileiro, somando redes públicas e privadas, registrou avanços. A nota dos anos iniciais (1º ao 5º ano) passou de 6 para 6,3.

Nos anos finais (6º ao 9º ano), o índice subiu de 5 para 5,3. Já o Ideb do ensino médio em ambas as redes avançou de 4,3 para 4,5.

Desempenho da rede pública

Considerando apenas a rede pública de ensino, os resultados também melhoraram. A nota dos anos iniciais evoluiu de 5,7 para 6,1.

O desempenho nos anos finais passou de 4,7 para 5.0, enquanto o Ideb do ensino médio na rede pública aumentou de 4,1 para 4,3.