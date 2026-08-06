Inep libera resultados finais do Saeb 2025; veja como consultar por escola

Correio Braziliense

Resultados do Saeb 2025 estão disponíveis para consulta no Sistema Saeb - (crédito: Reprodução/Inep)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta quinta-feira (6/8) os resultados finais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. Os dados podem ser consultados por gestores educacionais, dirigentes escolares, professores, pesquisadores e pela comunidade escolar no Sistema Saeb (saeb.inep.gov.br).

A edição avaliou aproximadamente 5,9 milhões de estudantes de 73.767 escolas, distribuídos em 247.744 turmas em todo o território nacional. Os resultados apresentam informações sobre o desempenho dos alunos em língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.

Os dados do Saeb integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na véspera pelo Ministério da Educação (MEC). O Ideb 2025 registrou os maiores resultados da série histórica, iniciada em 2005.

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Saeb 2025 — resultados finais