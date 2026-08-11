Associação prepara 20 perguntas sobre educação para presidenciáveis

Correio Braziliense

Documento será enviado aos partidos que disputarão a Presidência da República em outubro - (crédito: Caio Gomez/CB)

A Associação De Olho no Material Escolar (Donme), organização fundada em 2021 por representantes do agronegócio e presidida pela produtora rural Letícia Jacintho, elaborou um caderno de debate com 20 perguntas dirigidas aos candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. O documento abrange 15 temas — entre eles a execução do novo Plano Nacional de Educação (PNE 2026-2036), o acesso a creches, a alfabetização, a valorização docente, o uso de inteligência artificial nas escolas e a violência escolar — e será enviado aos partidos que disputarão o pleito. Cada tema segue uma estrutura de quatro etapas: cenário com dados, ponto de tensão, pergunta principal formulada para impedir respostas genéricas e contrapergunta para o caso de o candidato desviar da resposta.

Indicadores públicos embasam as perguntas

O caderno reúne dados oficiais para contextualizar os temas. O Brasil obteve média de 379 pontos em matemática no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2022, abaixo de Chile (412), Uruguai (409) e Peru (391), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mais de 826 mil crianças aguardam vaga em creche, conforme levantamento do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe Brasil) em parceria com o Ministério da Educação (MEC). O Censo Escolar 2025 registrou 46 milhões de estudantes em 178,8 mil escolas, com queda de 2,29% nas matrículas em relação ao ano anterior. Estudos do Instituto Semesp projetam déficit de 235 mil professores na educação básica até 2040.

Entre as questões, o documento indaga qual seria a primeira medida concreta nos 100 primeiros dias de governo para garantir execução, orçamento e monitoramento do PNE, e como o próximo presidente pretende assegurar que toda criança desenvolva leitura, escrita e compreensão textual na idade adequada. A Donme, que conta com apoio de empresas do setor agropecuário e curadoria científica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), participou das discussões do PNE 2026-2036 no Congresso Nacional. Segundo a associação, o objetivo é deslocar o debate eleitoral sobre educação para além de promessas e cobrar dos candidatos estratégias de implementação.

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