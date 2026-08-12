Escolas em tempo integral têm Ideb maior em todas as etapas

Levantamento do MEC com dados de 2025 mostra notas mais altas nas unidades com jornada de sete horas ou mais; no DF, ensino médio público foi o único do país que caiu

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Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 16:58
O ministro Leonardo Barchini afirmou que o tempo de permanência na escola está diretamente relacionado à proficiência dos alunos - (crédito: Pixabay)
O ministro Leonardo Barchini afirmou que o tempo de permanência na escola está diretamente relacionado à proficiência dos alunos - (crédito: Pixabay)

Escolas com jornada de sete horas diárias ou mais tiveram Ideb médio superior ao das escolas com jornada regular em todas as etapas da educação básica em 2025. A conclusão é de levantamento do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicado em 6 de agosto sob o título "Ideb é maior em escolas com educação em tempo integral", disponível em gov.br/mec.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Ideb médio das escolas em tempo integral foi 6,2, ante 6,0 nas unidades com jornada inferior a sete horas. No ensino médio, a diferença foi maior: 4,7 contra 4,3, segundo os mesmos dados. O padrão foi observado em todas as regiões do país, de acordo com o MEC.

O levantamento foi divulgado na semana do Dia do Estudante (11/8) e do Dia Internacional da Juventude (12/8). Na mesma ocasião, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o tempo de permanência na escola está diretamente relacionado à proficiência dos alunos.

O MEC desenvolve, em parceria com estados e municípios, o Programa Escola em Tempo Integral, criado pela Lei no 14.640/2023, que prevê jornada mínima de sete horas diárias ou 35 horas semanais.

No Distrito Federal, os dados vão na direção oposta. A rede pública do DF foi a única do país a registrar queda no Ideb do ensino médio, de 3,7 para 3,6, conforme dados do Inep publicados em 5 de agosto.

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