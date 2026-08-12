Escolas em tempo integral têm Ideb maior em todas as etapas

Correio Braziliense

O ministro Leonardo Barchini afirmou que o tempo de permanência na escola está diretamente relacionado à proficiência dos alunos - (crédito: Pixabay)

Escolas com jornada de sete horas diárias ou mais tiveram Ideb médio superior ao das escolas com jornada regular em todas as etapas da educação básica em 2025. A conclusão é de levantamento do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicado em 6 de agosto sob o título "Ideb é maior em escolas com educação em tempo integral", disponível em gov.br/mec.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Ideb médio das escolas em tempo integral foi 6,2, ante 6,0 nas unidades com jornada inferior a sete horas. No ensino médio, a diferença foi maior: 4,7 contra 4,3, segundo os mesmos dados. O padrão foi observado em todas as regiões do país, de acordo com o MEC.

O levantamento foi divulgado na semana do Dia do Estudante (11/8) e do Dia Internacional da Juventude (12/8). Na mesma ocasião, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o tempo de permanência na escola está diretamente relacionado à proficiência dos alunos.

O MEC desenvolve, em parceria com estados e municípios, o Programa Escola em Tempo Integral, criado pela Lei no 14.640/2023, que prevê jornada mínima de sete horas diárias ou 35 horas semanais.

No Distrito Federal, os dados vão na direção oposta. A rede pública do DF foi a única do país a registrar queda no Ideb do ensino médio, de 3,7 para 3,6, conforme dados do Inep publicados em 5 de agosto.