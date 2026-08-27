Trampos do Futuro conecta jovens às carreiras do amanhã

Correio Braziliense

Robo interagindo com os estudantes em tempo real enquanto ouviam mais sobre as possibilidades proficionais na robótica - (crédito: Gabriela Santos)

Por: Gabriela Santos*

Voltado para a orientação profissional de estudantes da rede pública de ensino, o evento Trampos do Futuro pelo Itaú Educação e Trabalho, ocorrido no Parque Ibirapuera em São Paulo, manteve o tom dinâmico e focado nas transformações do mercado. Ao longo de toda a jornada, os participantes se conectaram com especialistas, participaram de dinâmicas práticas e mapearam carreiras alinhadas às economias do futuro.

Cláudia do Nascimento, colaboradora da vertente social da Fundação Itaú, ajudou a organizar o Palco do Docente, onde o foco era partilhas em rodas de conversas e palestras. Ela conta que a preparação do evento é gratificante, mas que este ano foi marcado pelas palestras sobre a saúde mental dos professores. “É uma pauta que merece espaço. O professor conversa com colegas e entende, nas palestras e atividades, que é fundamental encontrar caminhos para cuidar da saúde psíquica”, afirma.

Oficinas e imersão prática

Nas arenas temáticas, a programação apostou na aprendizagem prática e em ferramentas digitais. Entre as atrações mais concorridas, destacou-se a oficina de mentoria em inteligência artificial (IA), conduzida pela iniciativa Mentoria na Perifa, que orientou os jovens sobre o uso consciente de IA para estudos e decisões.

A tecnologia e a inovação também ganharam destaque na oficina de programação em Java, oferecida pelo Instituto PROA, e no laboratório de robótica estruturado pelo Sesi-SP. Para os interessados em economia criativa e novas mídias, o espaço recebeu o Jovem Cast, do Instituto KondZilla, e oficinas de roteiro para games.

O meio ambiente esteve no centro das dinâmicas com a oficina Missão STEAM Futuro: A Caça ao Tesouro das Economias Sustentáveis, liderada pela empresa de consultoria educacional de políticas públicas Débora Garofalo Educação. Outro destaque foi o jogo de RPG interativo "2030: O verão está chegando", promovido pela Auren Energia.

Painéis de debate e expressão cultural



Nos palcos principais, as conversas abordaram liderança, transição ecológica e inovação digital. Painéis com a participação da Fundação Roberto Marinho discutiram a formação de jovens cientistas, enquanto representantes do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e do Mapa Educação debateram o protagonismo jovem nas transformações sociais.

Paralelamente, a cultura periférica marcou presença com intervenções artísticas ao vivo. A programação contou com batalhas poéticas comandadas pelo Slam das Minas e performances de dança com o grupo Passinhos do Brasil, que misturou funk, rap, brega funk e outros ritmos.

Apoio à carreira e orientação

No Espaço Carreiras, instituições parceiras como Ciee, Instituto Caldeira, Espro e Juventudes Potentes ofereceram orientações sobre programas de estágio, aprendizagem e montagem de currículos. O público também participou de um circuito de Match Profissional, que gerou diagnósticos de vocação em tempo real.

No Palco Universidades, a estudante Nina Martins explicou o funcionamento da Brazilian Student Association (BRASA), que apoia alunos de baixa renda aceitos em universidades de excelência no exterior, oferecendo auxílio financeiro para custos de estudos emanutenção. Nina se emocionou ao falar sobre a oportunidade: “Vejo os adolescentes saindo daqui empolgados e esperançosos, e isso me enche de alegria.”

O espaço também contou com a Universidade de São Paulo (USP), representada pelo estudante Vitor Silva, que detalhou os modos de ingresso na instituição e compartilhou seus métodos de estudo. “É muito legal ver os estudantes de ensino médio interessados no ensino superior e cheios de curiosidade”, celebrou Vitor.

Enquanto os estudantes circulavam pelas arenas, os educadores contaram com uma agenda própria no Espaço Docente, focado em bem-estar pedagógico e na apresentação dos cursos gratuitos da Escola Fundação Itaú.

Oportunidade e visão de futuro

Para Silvana Oliveira, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, o evento aproxima os estudantes das demandas reais do mercado. Ela reforçou a importância de integrar o setor produtivo na formação dos jovens. “O setor produtivo tem que fazer junto. A escola, o setor produtivo ou o governo sozinhos não darão conta da complexidade da educação no Brasil”, pontuou.

Como sucesso da edição, a organização planeja expandir os horizontes. “Há a intenção de ampliar o tamanho do Trampos do Futuro, aumentando os dias e a dimensão para garantir a representatividade de jovens e professores de outros estados”, revelou a superintendente.

A voz da juventude

A vivência prática oferecida pela programação impactou diretamente os estudantes ao aproximá-los das realidades e exigências do mercado de trabalho. Para jovens que buscam direcionamento para o futuro acadêmico e profissional, o contato direto com diferentes áreas de atuação serviu como um estímulo para consolidar interesses e reforçar a dedicação aos estudos.

Entre os alunos da Escola Estadual Deputado José Bustamante, a experiência ajudou a projetar ambições em setores diversos. Enquanto Stella Caroliny destacou seu desejo de ingressar na área jurídica, Mileny Caroliny expressou entusiasmo pelas possibilidades na biologia e na robótica, ressaltando que o ambiente eficiente do evento a motivou a buscar uma carreira com impacto significativo.

Já para os alunos da Escola Estadual Tácito Zanchetta, a programação proporcionou um contato concreto com o segmento da engenharia. Enzo Pereira enfatizou que a participação no evento diminuiu a distância entre sua rotina escolar e a futura carreira em engenharia civil, enquanto Bryan Fernando apontou que a visualização de projetos de robótica renovou sua motivação para focar nos estudos com meta em engenharia mecânica.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*