SP abre matrículas para novos estudantes da rede estadual no dia 1º de setembro

Correio Braziliense

É necessário apresentar documento de identidade e comprovantes de residência e escolaridade - (crédito: Whisk/Google IA)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abrirá, a partir de 1º de setembro, o período de matrículas para novos estudantes interessados em ingressar na rede pública estadual no ano letivo de 2027. O prazo para realizar o cadastro encerra-se em 18 de setembro. O público-alvo são alunos atualmente na rede particular, de outros estados ou que interromperam os estudos e desejam retornar.

O cadastro poderá ser feito de forma on-line, pelo site da Secretaria Escolar Digital (na aba inscrição para rede pública), ou presencialmente em uma das 5 mil escolas da rede estadual e postos de atendimento do Poupatempo. É necessário apresentar documento de identidade e comprovantes de residência e escolaridade. Para menores de 18 anos, a matrícula deve ser feita por pais ou responsáveis. O resultado com a alocação dos estudantes será divulgado em janeiro de 2027.

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