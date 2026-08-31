Setor de tecnologia assistiva cobra edital de livros em braile para 2027

Correio Braziliense

Especialistas apontam que a confecção de um exemplar acessível demanda um ciclo técnico de seis a nove meses, exigindo que a licitação seja formalizada entre maio e julho do ano anterior para garantir a entrega tempestiva nas escolas da rede pública -

Entidades do setor de tecnologia assistiva manifestaram preocupação com a ausência de publicações oficiais por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referentes ao edital de produção de livros em braile-tinta para o ciclo de 2027, conforme dados do portal de compras e editais do FNDE.

Especialistas apontam que a confecção de um exemplar acessível demanda um ciclo técnico de seis a nove meses, exigindo que a licitação seja formalizada entre maio e julho do ano anterior para garantir a entrega tempestiva nas escolas da rede pública.

O alerta ocorre após problemas enfrentados em 2026, quando o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) registrou falhas de cronograma, cenário que, segundo a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef), prejudicou cerca de 45 mil estudantes com deficiência visual. O FNDE nega atraso e afirma que cumpre o cronograma.