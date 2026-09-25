Inscrições para o concurso A arte de fazer arte são prorrogadas até hoje

Correio Braziliense

Turma do Cabeça Oca - (crédito: Divulgação/Turma do Cabeça Oca)

Foram prorrogadas as inscrições para a terceira edição do concurso A Arte de Fazer Arte com a Turma do Cabeça Oca, concurso idealizado pelo escritor Christie Queiroz (idealizador da Turma do Cabeça Oca) e realizado pela CMQ Editora e Produções Artísticas. O concurso é nacional e as inscrições que iam até o dia 15 de setembro agora vão até esta sexta-feira (25/09), devem ser feitas pelo site e são totalmente gratuitas.

A competição é dividida em duas categorias: categoria I — arte e educação, onde participam alunos da educação infantil e ensino fundamental e categoria II — produção textual que é voltada aos alunos de 5° ao 9° ano. É permitido que qualquer escola se inscreva. São permitidos dois projetos por escola, um em cada uma das categorias. Os trabalhos deverão ser produzidos em sala de aula e serem inspirados em uma obra da Turma do Cabeça Oca, é proibido o uso de ia para geração de qualquer material do trabalho.

O professor orientador vencedor de cada categoria receberá um vale-viagem de R$ 10 mil, os cinco finalistas recebem R$ 500 em livros da Turma do Cabeça Oca. Escolas finalistas ganharão uma placa com selo de premiação.

Os finalistas serão anunciados em 7 de outubro, entre 13 e 24 de outubro ocorre a votação popular no site do concurso. Os vencedores serão anunciados no dia sete de novembro no OCAVOLTS (Jornada de educação, arte e cultura promovida pela Turma do Cabeça Oca). A premiação tem como objetivo reconhecer o trabalho dos professores.





Anote:



Inscrições e envio de material: até 25 de setembro de 2026

Participação: gratuita

Público: professores e alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de todo o Brasil

Premiação: vale-viagem de R$ 10 mil para o professor orientador vencedor de cada categoria

Finalistas: 7 de outubro

Votação popular: 13 a 24 de outubro

Premiação: 7 de novembro, durante o OCAVOLTS 2026, em Goiânia

Site: concurso.projetosturmadocabecaoca.com.br