Estudantes de Ceilândia protestam contra portaria para a revisão de conteúdos do primeiro semestre

Correio Braziliense

Os estudantes se reuniram nesta manhã - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Santos*

Um ato organizado por estudantes secundaristas em Ceilândia mobilizou a comunidade escolar e resultou, segundo os manifestantes, em conquista importante para a representação estudantil local. A manifestação, que durou cerca de três horas, reuniu alunos de diversas instituições, com destaque para a participação dos estudantes do Centro de Ensino Médio 9 (CEM 9).

O protesto contou também com o apoio de entidades representativas, como a União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal (UESDF) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). A principal motivação do movimento foi a oposição ao Memorando Circular n°362/2026 - SEE-SUBEB. A medida estabelecia um período de 14 dias de recuperação no segundo semestre para a revisão de conteúdos do primeiro semestre.

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Segundo os organizadores, a aplicação genérica da norma afetaria não apenas os estudantes que precisavam da recuperação, mas toda a comunidade escolar. A preocupação principal recaiu sobre os alunos do 3.º ano do ensino médio, que cumprem a preparação para os vestibulares, e que teriam o calendário letivo prejudicado.

Criação de Comitê Mensal com a Regional

Durante a mobilização, representantes da UESDF e dos estudantes foram recebidos pela coordenação da Regional de Ensino de Ceilândia. Como resultado da reunião, foi acordada a criação de um comitê permanente de diálogo. A iniciativa prevê encontros mensais entre representantes e estudantes de cada escola de Ceilândia e a Regional de Ensino para acompanhar as demandas das instituições. A UESDF confirmou que prestará apoio contínuo às reuniões para fortalecer a voz dos estudantes na região.

Até o momento desta publicação a Secretaria de Educação e a Regional de Ensino não retornaram o contato com o Correio.

Estágiaria sob a supervisão de Ana Sá*