Assembleia dos professores: aulas nas escolas públicas do DF serão suspensas nesta quarta-feira (21/10)

Correio Braziliense

Os professores da rede pública do Distrito Federal mantêm a paralisação - (crédito: Rafaela Felicciano/Reprodução)

*Por Ana Bispo Calisto

Os professores da rede pública do Distrito Federal mantêm a paralisação prevista para esta quarta-feira (21/10), com suspensão das atividades escolares nos turnos diurno e noturno, segundo o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF). O ato está marcado para às 9h, na Praça do Buriti.

De acordo com Márcia Gilda, professora aposentada e diretora de Finanças do Sinpro-DF, a expectativa é de participação expressiva, embora a entidade não tenha um levantamento oficial sobre o número de profissionais ou escolas que devem aderir. “Nossa avaliação é de que será um ato forte e participativo, mas não podemos dar com certeza uma estimativa em números”, afirmou.

Entre as principais reivindicações estão o fim de intervenções pedagógicas que, segundo o sindicato, são implementadas sem diálogo com professores e equipes gestoras, além de críticas à proibição de cartazes nas escolas e às condições de trabalho, como a superlotação das salas de aula.

Márcia afirma que o sindicato tentou retomar o diálogo com a Secretaria de Educação por meio de ofícios, mas não obteve retorno. Segundo ela, houve apenas uma reunião com o secretário da pasta desde que ele assumiu o cargo. “A impressão é de que o governo não conversa. Porque somente na semana do ato a governadora se dirige à imprensa e não ao sindicato?”, questionou.

A diretora também informou que o sindicato se reuniu, na última quinta-feira (15/10), com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas para discutir o remanejamento dos profissionais. O edital do concurso de remanejamento 2026/2027 foi publicado nesta terça-feira (20/10). Historicamente, os documentos e regras gerais costumam ser definidos ainda no primeiro semestre do ano.

Sobre a reposição das aulas, Márcia afirmou que, tradicionalmente, após atos e assembleias com paralisação, o sindicato se reúne com a Secretaria de Educação para discutir como recuperar os dias letivos. A Secretaria de Educação do DF informou que a adesão à paralisação é facultativa e que eventuais aulas suspensas serão repostas conforme o calendário escolar.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá