Morre Samiramis Kiliç, professora do CEF10 de Taguatinga, aos 49 anos

Correio Braziliense

Samiramis era professora de matemática no Centro de Ensino Fundamental 10 (CEF 10). Conhecida pelo carinho com os alunos e dedicação ao ensino, ela marcou a trajetória de gerações de estudantes e colegas de trabalho na capital. - (crédito: Reprodução/Sinpro DF)

Morreu, na última terça-feira (3), a professora Samiramis Kiliç, aos 49 anos. O motivo da morte não foi informado. O corpo será trasladado para a Turquia, terra natal da docente, onde ocorrem o velório e o sepultamento.

Samiramis era professora de matemática no Centro de Ensino Fundamental 10 (CEF 10). Conhecida pelo carinho com os alunos e dedicação ao ensino, ela marcou a trajetória de gerações de estudantes e colegas de trabalho na capital.

Em nota, o CEF 10 lamentou a perda e destacou a contribuição da docente para a comunidade escolar. “Que as boas lembranças, o carinho e os momentos compartilhados permaneçam vivos no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”.



A professora deixa o pai, marido e dois filhos.