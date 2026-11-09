Estudante pernambucana ganha reconhecimento internacional em concurso de redação

Correio Braziliense

Adriene MIrelly da Silva: "Quis mostrar que aquilo que vemos por fora não revela quem alguém realmente é." - (crédito: Acervo pessoal )

*Por Syara Estrela

Na calmaria de Palmares, interior de Pernambuco, a literatura encontrou terreno fértil no olhar atento de quem prefere sentir o mundo a apenas observá-lo. Enquanto a sociedade insiste em julgar trajetórias por aparências e superfícies, há quem aprenda cedo que o essencial permanece invisível aos olhos comuns. Foi da sensibilidade de quem enxerga a vida com o coração que uma jovem nordestina provou que as palavras podem atravessar continentes e, aos 13 anos, foi premiada internacionalmente ao escrever sobre paz em concurso de redação.

Adriene Mirelly da Silva, estudante da Escola Municipal Santa Luzia, tornou-se a grande vencedora global do Concurso Internacional de Redação sobre a Paz de 2026, promovido pelo Lions Clubs International. Aluna da rede pública de ensino, possui apenas 5% da visão em decorrência do glaucoma, condição com a qual convive desde muito pequena e que a fez passar por 14 procedimentos cirúrgicos. Diante do tema Together as One (Juntos somos um), que reuniu candidatos de 80 países, Adriene superou os concorrentes ao escrever sobre o perigo de julgar as pessoas pela aparência.

A inspiração para o texto campeão não veio de teorias ou ideias prontas, mas do próprio cotidiano e da força de sua caminhada. Para Adriene, o que realmente importa é que as pessoas aprendam a valorizar as diferenças: “Essas experiências me fizeram refletir sobre como as pessoas enxergam umas às outras. Percebo que muitas vezes somos julgados pela aparência, pela cor da pele, condição física ou situação social.” Continuou o depoimento sobre o que a motivou na escrita: “Quis mostrar que aquilo que vemos por fora não revela quem alguém realmente é. Para mim, o mais importante é aprender a reconhecer a essência de cada pessoa.”

O incentivo inicial veio de pessoas próximas e da escola, que acreditou em seu potencial. “Adriene enfrentou desafios desde muito pequena, mas sempre demonstrou força, sensibilidade e vontade de aprender”, lembrou a mãe, Adriana Bernardo da Silva. A jovem destaca o impacto de ver a sensibilidade dela reconhecida mundialmente: “O que mais me emocionou foi a sensibilidade com que ela abordou o respeito às diferenças. Ver uma menina de uma escola pública de Palmares conquistar um reconhecimento internacional foi motivo de imenso orgulho para nossa família”, disse a mãe.

CONCURSO

O Concurso Internacional de Redação sobre a Paz é uma iniciativa promovida há cerca de 40 anos pelo Lions International, organização de clubes de serviço voluntário, presente em mais de 200 países com cerca de 1,4 milhão de associados. A modalidade de redação é voltada para jovens de 11 a 13 anos com deficiência visual, avaliando critérios de originalidade, capacidade de reflexão e aderência ao tema anual.

A escolha de Adriene para representar a cidade ocorreu a partir de uma articulação direta entre o Lions Clube de Palmares e a Secretaria Municipal de Educação. A instituição identificou o potencial e patrocinou a candidatura, garantindo que as barreiras de oportunidade fossem superadas para viabilizar a inscrição.

Para alcançar a vitória, Adriene passou por processo de seleção — dividido em três etapas: local, distrital e nacional no qual o Distrito Múltiplo LA, uma das divisões organizacionais do Lions Clubs International, encaminhou o texto à Sede Internacional, nos Estados Unidos, onde a escolha da campeã mundial foi consolidada.

O anúncio oficial ocorreu em 19 de março, durante o 48º Lions Day, junto à Organização das Nações Unidas (ONU), realizado na sede da ONU, em Nova York. Com tema “Proteger a paz e a dignidade”, o encontro anual celebrou mais de 80 anos de parceria entre Lions International e ONU.

Como prêmio, Adriene recebeu US$5 mil e um troféu. A cerimônia de premiação ocorreu na Convenção Internacional do Lions em Hong Kong, na China, em julho. A entrega oficial da honraria foi feita pelo presidente internacional da instituição, A.P. Singh. Junto à Adriene estavam sua mãe, Adriana, e seu padrasto, Márcio, além da comitiva de Palmares formada pelo prefeito Júnior de Beto, a primeira-dama,à Raquel Melo, a secretária de Educação Elizângela Neves, a assessora de inclusão Ludmila Andrade, o professor Weverton Santos e o representante do Lions Clube, Tiago Lima.

A experiência no continente asiático e a homenagem internacional marcaram profundamente a estudante pernambucana: “Hong Kong foi uma experiência inesquecível. Tudo era muito diferente e bonito, mas o que mais me impressionou foi encontrar pessoas de tantos países, com culturas e idiomas diferentes, reunidas no mesmo lugar. Estar naquele ambiente e receber uma homenagem internacional por uma mensagem sobre união e paz me fez sentir um orgulho enorme de ser brasileira, pernambucana e de Palmares.”

Para Tiago Lima, secretário do Lions Clube de Palmares e responsável por articular a participação da aluna junto à rede municipal, Adriene conquistou um feito inédito e histórico ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o grande prêmio nessa modalidade do concurso: “Isso prova que talento, inteligência e capacidade crítica não estão condicionados à origem geográfica ou à condição socioeconômica. A escola pública é um espaço potente de formação e descoberta.”

“A VERDADE SEM APARÊNCIAS”

Para eternizar essa conquista e garantir que a reflexão de Adriene ultrapassasse as fronteiras do concurso, a Prefeitura de Palmares, a Secretaria Municipal de Educação e o Lions Clube de Palmares se uniram para idealizar uma obra literária institucional.

Intitulado A verdade sem aparências, o livro nasceu do desejo de construir um legado permanente de incentivo a leitura, escrita e inclusão. A publicação traz a história de vida da estudante, detalhando seu percurso escolar, a vivência com a condição do glaucoma e o papel fundamental da família e da escola pública, além de reproduzir a redação premiada.

O lançamento oficial da obra foi realizado em 19 de outubro de 2026, durante o Festival Literário da Mata Sul, reunindo educadores, autoridades e toda a comunidade local para celebrar a história que levou a voz e o orgulho de Palmares para o mundo.

Palavras escritas no interior de Pernambuco ganharam o mundo e provaram que a paz é um exercício diário de empatia. Ao olhar para a caminhada que a levou de Palmares a Hong Kong, fica a certeza de que a poesia da vida reside na capacidade de acolher o outro em sua essência. A trajetória de Adriene lembra que o conhecimento e a esperança não estão sujeitos a limitações. Basta a coragem de transformar sentimentos em voz. Com orgulho, Adriene deixa reflexão para jovens estudantes: “Eu diria para acreditarem em si mesmos e nunca deixarem que outras pessoas determinem até onde podem chegar. Não importa se estudam em uma escola pública ou se moram em uma cidade pequena. O conhecimento, o talento e os sonhos não têm fronteiras. Com dedicação, oportunidades e apoio, podemos conquistar espaços que antes pareciam distantes.”

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá



