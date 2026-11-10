OBMEP mirim

Segunda fase da Obmep mirim acontece nesta terça-feira (10) em escolas de todo país

A Olimpíada Mirim-Obmep reúne mais de 1 milhão de alunos do 2º ao 5º ano do fundamental classificados para a segunda fase do programa

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Correio Braziliense
postado em 10/11/2026 18:27
Olimpíada Mirim-OBMEP - (crédito: Divulgação/ IMPA )
Olimpíada Mirim-OBMEP - (crédito: Divulgação/ IMPA )

*Por Arthur Dias 

A segunda fase da 5ª Olimpíada Mirim-OBMEP, versão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, voltada exclusivamente para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, foi aplicada nesta terça- feira (10). Participaram alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Ao todo, são mais de 1 milhão de alunos do 2º ao 5º ano classificados para a segunda fase do programa, realizado nas próprias instituições de ensino. 

A avaliação foi composta por 15 questões objetivas. O conteúdo corresponde ao ano escolar dos participantes, divididos em dois níveis: Mirim 1 (2º e 3º anos do ensino fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do e Ensino fundamental). A prova contou com ilustrações e temática lúdica para os estudantes. 

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Os estudantes que alcançarem melhor desempenho receberão certificados digitais equivalentes às medalhas de ouro, prata e bronze, com divulgação dos resultados feita pela escola do aluno. Promovida pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) com apoio da B3 Social, Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC), a prova visa estimular o raciocínio lógico e o aprendizado da matemática desde os anos iniciais.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá 

 

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