Correio Braziliense

Professores de creches do GDF anunciam greve para sexta-feira (13) - (crédito: Divulgação Sinproep)

A greve dos professores das creches conveniadas ao Governo do Distrito Federal (GDF), iniciada na última sexta-feira (13), segue mantida. Segundo atualização divulgada na última terça-feira (17/11) pelo Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares do Distrito Federal (Sinproep-DF), o cenário se agravou após profissionais de outras unidades procurarem o sindicato para denunciar que também não receberam os salários referentes ao mês de outubro.

Em nota, o Sinproep-DF classificou a situação como “inadmissível” e informou que sete instituições permanecem com vencimento em atraso: Pequeno Príncipe, CEPI Baru, CEPI Cajuzinho, CEPI Perdizes, CEPI Tamanduá Mirim, Fazer Valer e Centro de Convivência Divino Espírito Santo.

Em pronunciamento em vídeo, a presidente do Sinproep-DF, Karina Barbosa, pediu com urgência ao governo distrital para encerrar o impasse. “Nosso pedido é que o governo do Distrito Federal libere ainda hoje o recurso das creches parceiras. Várias creches ainda não receberam seus salários e as professoras e professores estão paralisados, precisando do seu salário que é de direito.” afirmou.

A representante da categoria destacou o impacto direto dos atrasos no sustento dos trabalhadores. “As professoras estão precisando muito, nós estamos falando de alimento e de direito. Elas trabalharam e precisam receber“, cobrou. O sindicato informou que continua acompanhando o caso e pressionando tanto o GDF quanto as instituições responsáveis para a regularização dos pagamentos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) negou qualquer atraso nos repasses e afirmou que os valores são transferidos antes do período de execução das despesas. Segundo o comunicado da secretaria, há indícios de que algumas gestoras utilizaram recursos antecipados para quitar dívidas acumuladas de meses anteriores, comprometendo o pagamento das despesas vigentes.

Diante da situação, a SEEDF declarou que realizará diligências nas unidades parceiras e solicitará comprovantes de pagamentos e demais compromissos financeiros, a fim de verificar a correta aplicação dos valores repassados e a observância das obrigações estabelecidas nos Termos de Colaboração. A SEEDF ressaltou que a gestão financeira cabe exclusivamente às instituições e que o descumprimento das obrigações pactuadas pode levar a sanções administrativas, incluindo o descredenciamento das instituições.