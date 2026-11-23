Correio Braziliense

A inscrição deve ser feita para estudantes que estão ingressando pela primeira vez na rede pública. - (crédito: Reprodução/Secretaria da Educação )





As inscrições de novos alunos na rede pública de ensino do Distrito Federal para o ano letivo de 2027 se encerram na segunda-feira (30/11). Segundo a Secretaria de Educação (SEEDF), o prazo, que começou em 3 de novembro, vale para estudantes que ainda não estudam na rede e querem ingressar no próximo ano.

Para o ensino regular, a inscrição pode ser feita no site da SEEDF ou pelo telefone 156, opção 2. De acordo com a secretaria, as inscrições para creches na educação infantil ficam abertas durante todo o ano.

Leia também:Escola Técnica Roberto Rocca, no Rio, oferece bolsas de até 100%

Estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista (TEA) e com outras condições devem se inscrever presencialmente, em uma Coordenação Regional de Ensino (CRE), informou a SEEDF.Quem já estuda na rede pública e quer mudar de escola pode pedir remanejamento na escola de origem de 30 de novembro a 4 de dezembro, segundo a secretaria.

Anote

Prazo: até segunda-feira (30/11)

Como se inscrever: site da SEEDF ou telefone 156, opção 2

Site: educadf.se.df.gov.br/inscricoes