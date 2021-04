FGV e Forbes lançam o curso Líder 5.0 para lideranças

E EuEstudante

(crédito: Antenna/Unsplash)

A Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Forbes estão com inscrições abertas para o curso Líder 5.0 até 30 de abril. O objetivo do curso é promover o desenvolvimento do líder do futuro, ampliar a rede de contatos (networking) e relacionamento, aquisição de ferramentas de desenvolvimento, aplicar a teoria à realidade do mercado e conhecimento de cases.

Durante o curso, o participante irá compreender, por meio da voz de lideranças empresariais e cases de sucesso, os novos padrões adotados pela indústria e o comportamento dos consumidores. As mudanças que vierem para ficar no pós-pandemia também serão debatidas.

Além disso, os inscritos também aprenderão a reconhecer boas práticas e ferramentas de governança corporativa para gestão com foco no longo prazo e analisar a cultura da empresa como um fenômeno gerenciável, a fim de conhecer os instrumentos ao alcance da alta liderança para avaliação e a gestão da cultura organizacional.



Aulas serão ministradas em plataforma on-line

As aulas serão ao vivo, pelo Zoom, entre 4 de maio e 15 de junho, às terças-feiras, das 19h às 22h. O valor total do curso é de R$ 19 mil que pode ser parcelado em até quatro vezes de R$ 4.821,13.

Para mais informações, consulte o site da FGV ou entre em contato pelo e-mail cursopresencialsp@fgv.br ou telefone: (11) 3799-3455.