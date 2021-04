Senac está com inscrições abertas para cursos técnicos a distância

E EuEstudante

(crédito: Bench Accounting/Unsplash)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas, até 26 de abril, para os cursos técnicos na modalidade a distância (EAD). As áreas ofertadas são comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, turismo e segurança. A inscrição deve ser feita na página do Senac.

As atividades e os conteúdos do curso serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), de acordo com o cronograma de estudos dos módulos. O aluno não precisa se deslocar ao polo para assistir às aulas, portanto o estudante tem liberdade para definir quando e onde assisti-las.

O aluno terá ainda o apoio de tutores especialistas durante todo o curso, os quais acompanharão e corrigirão as atividades e fornecerão o suporte necessário por diversos canais de comunicação: mensagens no Fale com o Tutor, fóruns e momentos de interações on-line (chat). Esses últimos ocorrerão semanalmente para esclarecer dúvidas.

Confira as oportunidades no DF

No Distrito Federal, os cursos disponíveis tem carga horária que variam de 800 a 1.200 horas e parcelas entre R$ 140 e R$ 185, a depender da qualificação escolhida. Confira a lista completa:

Técnico em Design de Interiores – 800h;

Investimento: 23 parcelas de R$ 185;

Investimento: 23 parcelas de R$ 185; Técnico em Administração – 1000 horas;

Investimento: 27 parcelas de R$ 145;

Investimento: 27 parcelas de R$ 145; Técnico em Logística – 800h;

Investimento: 23 parcelas de R$ 145;

Investimento: 23 parcelas de R$ 145; Técnico em Qualidade – 800h;

Investimento: 23 parcelas de R$ 140;

Investimento: 23 parcelas de R$ 140; Técnico em Recursos Humanos – 800h;

Investimento: 23 parcelas de R$ 145;

Investimento: 23 parcelas de R$ 145; Técnico em Secretariado – 800h;

Investimento: 23 parcelas de R$ 145;

Investimento: 23 parcelas de R$ 145; Técnico em Informática para Internet – 1.000h;

Investimento: 27 parcelas de R$ 145;

Investimento: 27 parcelas de R$ 145; Técnico em Meio Ambiente – 1.200h;

Investimento: 30 parcelas de R$ 165;

Investimento: 30 parcelas de R$ 165; Técnico em Segurança do Trabalho – 1.200h;

Investimento: 30 parcelas de R$ 175.