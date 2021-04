Curso gratuito para desenvolvedores conta com mais de 50 mil inscritos

E EuEstudante

(crédito: José Somensi)

A Rocketseat, edtech que oferece conteúdos e desafios para formar profissionais de programação com metodologia e plataforma próprias, lançou o Discover, curso totalmente gratuito para novos desenvolvedores estudarem on-line. Com 500 aulas disponíveis, a capacitação tem mais de 50 mil inscritos nos primeiros meses de lançamento.

A edtech caminha para alcançar o propósito de ajudar todo o ecossistema de programação a acompanhar a evolução da tecnologia de forma sustentável. A proposta também é suprir os mais de 264 mil profissionais da área que serão necessários até 2024.

Para o cofundador e CEO da Rocketseat, Robson Marques, a defasagem no currículo das instituições de ensino e a falta de acesso às aulas particulares contribuem para o aumento desse déficit. Por isso, a missão da empresa é garantir a possibilidade de aprendizado ao maior número de pessoas possível.

Curso ensina como ser um desenvolver do zero

Recentemente, as startups Rocketseat e Shawee firmaram uma parceria para construir uma ponte entre empresas e desenvolvedores por meio da educação, e reunir em uma única plataforma todo o ecossistema de programação, começando pelo Discover. O aluno pode aprender do zero os fundamentos do desenvolvimento web. O curso traz aulas com conceitos da programação, que vai do básico até os primeiros passos na carreira de desenvolvedor.

O Discover foi lançado durante o DoWhile, primeiro evento pós-fusão das duas empresas que impactaram mais de 500 mil desenvolvedores e desenvolvedoras com seus treinamentos pagos e gratuitos. Para se inscrever no curso, acesse o site da Rockseat.