Falconi está com inscrições abertas para programa de mentoria gratuita

(crédito: Austin Distel/Unsplash)

A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gente e gestão com tecnologia, lança a terceira edição do programa de mentoria em gestão Falconi Juntos. A iniciativa, que conta com a mentoria voluntária de profissionais da empresa para micro e pequenos empreendedores de todo o país. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira (12/5) até 19 de maio no site da companhia.

A proposta da empresa é colaborar com a resolução e minimização dos problemas vividos pelos pequenos negócios, devido à pandemia que fez o faturamento de micro e pequenas empresas cair. Os consultores da Falconi oferecem gratuitamente capacitação e mentoria, ajudando os empresários na identificação de problemas e suas causas, na sugestão de medidas para solucioná-los e no apoio ao desenvolvimento da gestão.

Durante as semanas de mentoria, os participantes também terão acesso a conteúdos exclusivos produzidos pela Falconi em parceria com a Ambev para ajudar nas capacitações.

Mentoria vai priorizar a diversidade

Todas as empresas que atenderem aos critérios poderão se candidatar às vagas para mentoria gratuita. No entanto, a Falconi determinou que as vagas serão preenchidas preferencialmente por micro e pequenas empresas que tenham lideranças diversas, como por exemplo mulheres, negros e comunidade LGBTQI+.

Após esta primeira seleção, será feita uma análise interna para determinar as melhores combinações de consultores e empresas selecionadas.

Voluntários da Falconi construindo resultados para a sociedade

Para incentivar os consultores a participar do programa, a Falconi fez um convite interno para que os profissionais se voluntariassem, destinando algumas horas semanais para auxiliar e desempenhar a mentoria às empresas selecionadas.

Tomando todas as medidas de segurança, as interações, que ocorrerão de forma totalmente remota, serão potencializadas com o uso da plataforma Moxtra. Em complemento, os apoiados terão acesso aos conteúdos da Ambev VOA, uma plataforma de educação a distância em formato de vídeo com temas como gestão estratégica, gestão de caixa, gestão da rotina, entre outros.

Como participar

Para se candidatar às vagas, as empresas precisam se encaixar nos pré-requisitos. São eles:

ter CNPJ; ter faturado entre R$ 300 mil e R$4,8 MM nos últimos 12 meses; CPF de um sócio responsável; ter mais de dois funcionários; ter acesso à internet; contribuir com a doação de no mínimo uma cesta básica no programa "Panela Cheia" da rede Gerando Falcões, que visa arrecadar cestas básicas digitais que serão distribuídas para famílias em estado de vulnerabilidade nas favelas.

Por fim, para que as transformações sejam implementadas é desejável que as empresas também tenham forte engajamento dos donos e liderança; autonomia para mudanças na gestão; e vontade de impactar a sociedade.

As duas edições anteriores do programa atenderam 109 empresas e acumulam 2.712 horas de aprendizados e troca de conhecimento.