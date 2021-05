B2Mamy lança curso para mães das periferias sobre profissões digitais

E EuEstudante

(crédito: Alexander Dummer/Unsplash)

O Womby, projeto social da B2Mamy, lança este mês a segunda edição do curso "Ela é Social Media", iniciativa de capacitação, empregabilidade e tecnologia que visa capacitar mães da periferia. O curso "Ela é Social Media" é 100% on-line e irá desenvolver mais de 500 mulheres. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio no site da empresa.

Durante os três meses de duração serão abordados conteúdos técnicos e práticos nas áreas de comunicação, gestão financeira, precificação, design, ferramentas digitais e tecnológicas. Para aplicar essas capacitações, a B2Mamy irá oferecer mentorias da rede e fornecerá mais de 45 horas de conteúdos ao vivo e gravado para que essas mães trabalhem com mídias sociais.

Projeto social surgiu após mães terem que interromper a amamentação para retornar ao trabalho

O Womby é um programa de impacto social da B2Mamy , empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e livres economicamente e conta com o patrocínio do BTG Pactual (BPAC11), banco de investimentos da América Latina.

Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy, explica que a ideia do projeto social surgiu quando ela leu uma entrevista sobre mães da periferia terem que interromper a amamentação com apenas quatro meses para poder retornar ao trabalho. "Pensando que o ideal é manter a amamentação dos bebês até os dois anos de idade, percebi que esse problema poderia ser resolvido com tecnologia e capacitação, dois pilares fundamentais da B2Mamy", pontua.

O principal objetivo do Womby é ajudar e apoiar mulheres que estão passando dificuldades financeiras e que foram afetadas pela crise da pandemia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 8,5 milhões de mulheres tinham deixado a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para a sócia do BTG Pactual e membro do Comitê de Diversidade e Inclusão, Alessandra Libman, o Brasil há muito espaço para evoluir, pois o protagonismo feminino está longe de ser uma realidade nas organizações. "Sabemos que a pandemia prejudicou inúmeros negócios pelo país, mas esse impacto foi ainda maior dentro do universo feminino. Essa iniciativa é uma forma de exercer a sororidade, ao capacitar e qualificar mulheres estamos estimulando o empreendedorismo feminino", finaliza.