Confira vagas abertas para a área de tecnologia

As oportunidades estão espalhadas pelo país, em diferentes áreas de atuação e para diversos cargos.

Confira a lista de algumas dessas oportunidades:



Governança Brasil

A empresa Governança Brasil (GOVBR), que é especializada em desenvolvimento de soluções tecnológicas de apoio à gestão na área pública, está com 60 vagas de emprego abertas. Entre as áreas com oportunidades abertas, estão governança de dados, design organizacional, inteligência artificial e experiência do usuário. Mais informações no site: bit.ly/3hKB3Z2



VExpenses

A plataforma VExpenses tem seis vagas abertas em postos como estágio em desenvolvimento frontend (mkt), estágio em desenvolvimento mobile, estágio em desenvolvimento web, desenvolvedor mobile jr e desenvolvedor web jr. Os interessados podem se candidatar pelo endereço: bit.ly/3wurscZ.



Melhor Envio

O Melhor Envio é outra plataforma com postos vagos. A empresa procura 15 profissionais para as áreas de comercial, customer service, financeiro, jurídico, marketing, business development, tecnologia e influencer. Elas estão disponíveis para Pelotas e também no formato home office. As pessoas podem se candidatar pelo site: bit.ly/2Ru8TqB.



Vianuvem

A Vianuvem oferece 15 vagas para funções como arquiteto de soluções, executivo de vendas, analista de UI PI, backend Pl, backend Sr, Frontend PI, Frontend Sr, FullStack, Analista de QA Pl, Analista de QA Jr, Analista Pleno Onboarding. Os candidatos podem se inscrver pelos links: bit.ly/3va4uY5 e bit.ly/3oAf1cQ.



Konduto

A Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, está com 18 vagas em aberto para diferentes funções como analistas de prevenção a fraude, cientistas de dados, líderes de prevenção a fraude, desenvolvedor de backend e engenheiro de dados. Os interessados podem se candidatar pelo link. bit.ly/3u8h4pH.



Propz

A Propz, startup que utiliza inteligência artificial e big data para oferecer soluções de CRM que monitoram o comportamento do consumidor em tempo real e de forma automatizada, está com três vagas em aberto em funções como cientista de dados, engenheiro de machine learning e engenheiro de dados. as pessoas podem se candidatar pelo link: bit.ly/3bMVYa5.



Pandhora

A Pandhora, gestora de fundos de investimentos quantitativos, está com três vagas em aberto para funções como software engineer pleno, tech lead e head de risco e operações. Os interessados podem ter mais informações e se candidatar pelo e-mail: flora@pandhora.com.



Market4u

O market4u está com 51 vagas em aberto: 25 na área de TI – desenvolvedor, 5 para o comercial, 10 em reabastecedor, duas nas áreas de RH, jurídico, financeiro, edição de vídeos e mais três em marketing. Os candidatos interessados em ocupar uma dessas vagas mencionadas podem mandar seu currículo para o e-mail: talentos@market4u.com.br.



PagBrasil

A PagBrasil, fintech brasileira líder no processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo, está com vagas abertas em Porto Alegre (RS) para analista de infraestrutura pleno, analista de mídias sociais e google ads e gerente de contas brasil júnior. Para se candidatar basta acessar o endereço: bit.ly/3wmERne.



Méliuz

O Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, está com mais de 60 vagas abertas em diversas áreas, incluindo: tecnologia e produto, estratégia e growth, marketing, operações, comercial, recursos humanos e administrativo/financeiro, para diferentes níveis de senioridade. As vagas são remotas e candidatos de todo o país podem se inscrever através do site: bit.ly/3oCVQyY.



Elevor

A Elevor, scale-up gaúcha que desenvolve softwares de gestão empresarial para os mais variados segmentos, está com vagas para desenvolvedor, atendimento ao cliente, consultor de implantação e consultor de vendas em Passo Fundo (RS). Para se candidatar basta acessar o site: bit.ly/3bKDqr3.



Pessoalize

A Pessoalize, startup que oferece soluções digitais que transformam o atendimento entre marcas e pessoas, está com diferentes vagas em aberto, entre elas dev full stack (pleno), customer experience, analista de bi, sales team leader, estágio (planejamento e análise de dados. As pessoas interessadas em se candidatar devem acessar o site: bit.ly/2RuRwG8.



Nvoip

A Nvoip, startup de telecomunicações, está com 11 vagas abertas para estágio e efetivos para Juiz de Fora (MG). As vagas são para cargos como analista de banco de dados, desenvolvedor Java pleno e desenvolvedor reactJS pleno. Os interessados podem se candidatar através do link: bit.ly/3fzzHh3.



Sólides

A Sólides, startup que oferece uma plataforma completa de recrutamento e seleção, com People Analytics e Gestão Comportamental, está com 46 vagas, entre elas, especialista em social media, especialista/coordenador de marketing de produto. Os interessados podem se candidatar através do link: bit.ly/2RBDCSs.



Showkase

A ShowKase, startup que oferece uma plataforma para simplificar o processo de digitalização dos negócios, está com sete vagas sendo elas analista de sucesso do cliente, profissional de marketing, desenvolvedor mobile react, desenvolvedor full stack, desenvolvedor front-end e profissional de vendas SDR. Os interessados podem se candidatar através do link: twixar.me/kL8m ou pelo e-mail: rh@showkase.com.br.



Sambatech

A Sambatech, empresa que tem como propósito levar o conhecimento a todos os cantos do país desenvolvendo soluções de tecnologia, está com 30 vagas abertas para cargos como analista comercial sênior, coordenação comercial, assistente administrativo, pessoa coordenadora de marketing e analista de produto. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar no link: bit.ly/2RC0Xn4.



Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, empresa que realiza a implementação de soluções digitais inovadoras para o mercado local e global, está com mais de 170 vagas para profissionais que atuarão em frentes de trabalho como UI/UX design, full stack, IoT, back-end, front-end, protocol, mobile, inteligência artificial, product owner e outros, além das áreas correlatas. Mais informações estão disponíveis no site: bit.ly/3v96a4o.