GDF abre 100 vagas para curso de capacitação da construção civil

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal abriu as inscrições para preenchimento de vagas destinadas ao curso de qualificação profissional do Projeto Capacitação dos Funcionários da Construção Civil. Ao todo são ofertadas 100 vagas.

O projeto ocorrerá de 23 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023 e terá carga horária de 80 horas/aula. As inscrições devem ser feitas até 13 de janeiro no site da Secretaria do Trabalho do DF. A divulgação dos selecionados está prevista para 16 de janeiro e a pré-matrícula de forma presencial nos dias 17 e 20 de janeiro.

O curso será dividido em duas turmas com 50 alunos em cada, de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino (das 8h às 12h) e noturno (das 18h às 22h). As aulas ocorrem na Faculdade Cerrado, em Taguatinga.

Serão exigidos os seguintes requisitos para participação no projeto:

Ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, que esteja em situação de vulnerabilidade econômica e social e que necessitem de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho do Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE;

Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;

Ser trabalhador do setor da construção civil;

Ser residente, preferencialmente, na Região Administrativa de Taguatinga.

“Esta qualificação profissional não é focada somente em conhecimento técnico, podendo surgir como uma maneira de desenvolver novas habilidades e auxiliar na melhoria de colaboradores em diversos aspectos, tais como liderança, relacionamento interpessoal e planejamento”, explica Danielle Costa, coordenadora do projeto.

Após a conclusão do curso, os profissionais receberão um certificado e estarão aptos a implementar e supervisionar procedimentos de saúde e segurança destinados à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho.

Serviço:

Local: Faculdade Cerrado - Taguatinga

Data: 23 de janeiro a 17 de fevereiro

Data para inscrição: Período de inscrição será encerrado em 13 de janeiro, divulgação 16 de janeiro e pré-matrícula nos dias 17 e 20 de janeiro

Link para inscrição: https://www.trabalho.df.gov.br/abertas-as-inscricoes-para-o-projeto-capacitacao-dos-funcionarios-da-construcao-civil/

Mais informações: 61995163338 ou pelo e-mail: construcaocivilcapacitacao@gmail.com

