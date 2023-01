Fifa divulga lista dos nomes do prêmio The Best com dois brasileiros

PM Paulo Martins*

(crédito: Divulgação/FIFA)

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) deu a conhecer nesta quinta-feira (12/01) os 14 atletas selecionados para o prêmio The Best, correspondente da entidade ao melhor jogador do ano de 2022. O Brasil tem, matematicamente, 14% de chance de ser o vencedor, com as indicações dos atacantes Neymar, do Paris Saint-Germain francês, e Vinícius Júnior, correspondente do Real Madrid, da Espanha.

No próximo dia 27 de fevereiro, a capital francesa, Paris, será palco do evento e terá como anfitriões os compatriotas Karim Benzema e Kylian Mbappe. Campeões da Copa do Mundo Qatar-2022 contra os francos na decisão, a Argentina estará presente com Lionel Messi e Julián Álvarez. Este último, é um dos três representantes do Manchester City, um dos clubes com a maior quantia de atletas na lista, contando também com o belga Kevin De Bruyne e o norueguês Erling Haaland.

Também com três indicações, o PSG conta, além de Neymar e Mbappe, com um representante da sensação do último Mundial. O lateral-direito Achraf Hakimi, de Marrocos, também foi selecionado. Seguindo ambos times, o Real Madrid tem dois nomes entre os possíveis vencedores, com Benzema e Vinicius Junior.

Com um jogador escolhido aparecem dois times alemães, um espanhol e outro britânico. O senegalês Sadio Mané (do Bayern de Munique), o inglês Jude Bellingham (do Borussia Dortmund), o polonês Robert Lewandowski (do Barcelona) e o egípcio Mohamed Salah (do Liverpool), respectivamente, são os demais indicados à honra do melhor futebolista do ano de 2022.



