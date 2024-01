USP busca voluntários para formar nova geração de mulheres na tecnologia

CB Correio Braziliense

Projeto de computação para meninas da USP busca voluntários para mentoria. Para participar, basta preencher formulário eletrônico até 26 de janeiro - (crédito: Reinaldo Mizutani/USP)

A Technovation Summer School for Girls, iniciativa da USP para divulgação das ciências exatas e tecnologia entre meninas, está em busca de pessoas que possam ajudar as jovens participantes do projeto na criação de aplicativos.

Totalmente online e gratuita, a escola de verão dará oportunidade, na edição de 2024, para que 75 garotas de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, de 8 a 18 anos, possam adquirir novos conhecimentos nas áreas de computação e empreendedorismo.

Para se tornar um mentor ou uma mentora, basta ser estudante de graduação ou de pós-graduação, profissional da área de educação ou trabalhar em áreas como tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo. Além disso, é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade para acompanhar, de forma remota, o trabalho de uma das equipes que serão formadas durante a escola de verão.

A comunicação entre as estudantes e o mentor se dará via aplicativos de mensagens como o WhatsApp e por meio de reuniões online, conforme a necessidade de cada grupo. Os voluntários também deverão participar de encontros remotos com a coordenação do projeto.

Para se candidatar, basta preencher, até 26 de janeiro, o formulário disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/1c1a0.

Sobre o programa

A Technovation Summer School for Girls é organizada pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Um dos objetivos da iniciativa é auxiliar as participantes a inscreverem suas ideias no Technovation Challenge, competição global voltada a estudantes do ensino fundamental e médio em que as equipes devem desenvolver um aplicativo que solucione um problema social. Na escola do ICMC, as meninas receberão orientações para participar do evento internacional.