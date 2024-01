Sesc oferece formação à distância para EJA Ensino Médio

CB Correio Braziliense

O Sesc EAD EJA formou 1.044 alunos em 45 polos pelo Brasil - (crédito: Divulgação/Sesc)

Estão abertas as inscrições para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio na modalidade remota do Sesc. Ao final do curso, os alunos recebem certificado de conclusão do ensino médio integrado à qualificação profissional em produção cultural.

O curso é gratuito e tem duração de 18 meses com encontros presenciais semanais obrigatórios no Polo de apoio perto da residência do aluno. Os estudantes também terão acesso a atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc.

O projeto acontece nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental e se inscrever, até 12/1, por meio de formulário disponível em https://shre.ink/rC4L.