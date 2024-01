Meninas programadoras: USP oferece escola de verão para criação de apps

CB Correio Braziliense

USP cria programa de verão gratuito apenas para garotas - (crédito: Divulgação/ USP)

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP oferecerá uma escola de verão gratuita e online para garotas aprenderem a criar aplicativos, a Technovation Summer School for Girls. Todas as atividades serão realizadas remotamente entre 17 de fevereiro e 13 de abril. São 75 vagas destinadas a estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

As inscrições devem ser realizadas dia 20 de janeiro, a partir das 14h, durante uma transmissão ao vivo no Youtube pelo canal do Grupo de Alunas de Ciências Exatas do ICMC. Durante o evento online será divulgado o link para o formulário de inscrições, com os detalhes sobre como funcionará a escola de verão. Esta será a sexta edição da iniciativa e a quarta em que ocorrerá de forma totalmente remota.

Para se inscrever, não é necessário ter experiência prévia, basta as participantes se identificarem como o gênero feminino (englobando transexuais e não-binários), possuir uma conta do Gmail e acesso à internet, além de um computador e um smartphone. Também é preciso ter de 8 a 18 anos até 1º de agosto de 2024 e disponibilidade para participar dos encontros online da escola de verão e interagir de forma remota com a turma, via Whatsapp e por meio de reuniões.