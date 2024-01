IFB abre inscrições para ensino médio técnico para jovens e adultos

CB Correio Braziliense

Inscrições abertas para o Proeja - Programa de Curso Técnico junto com o Ensino Médio para Jovens e Adultos - (crédito: Divulgação IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para 250 vagas em cursos técnicos junto com ensino médio para jovens e adultos que só concluíram o fundamental. Não há prova para admissão, o cadastro é gratuito e deve ser feito no campus de interesse do candidato.

O Proeja (Programa de Cursos Técnicos junto com Ensino Médio para Jovens e Adultos) é destinado para pessoas com mais de 18 anos que pretendem ter o diploma do ensino médio e ao mesmo tempo obter uma qualificação profissional. A duração de cada curso varia entre dois anos e meio e três anos. Todos os cursos são noturnos e presenciais.

Neste ano há uma novidade: o Governo Federal oferece um apoio de bolsa-formação no valor de R$ 220,00 por mês para cada aluno. Além da bolsa para apoiar nas despesas, o IFB oferta várias oportunidades para seus estudantes como pesquisa, extensão e programas especiais da assistência estudantil.

Veja a lista dos cursos com inscrições abertas:

Marketing (IFB Brasília)

Meia ambiente (IFB Estrutural)

Administração (IFB Gama)

Produção de áudio e vídeo (IFB Recanto das Emas)

Edificações (IFB Samambaia)

Secretariado (IFB São Sebastião)

Artesanato (IFB Taguatinga)

Saiba mais em www.ifb.edu.br/PROEJA.