Plataforma oferece cursinho online e gratuito para o CNU

CB Correio Braziliense

Página inicial concurso unificado - (crédito: Reprodução)

A plataforma de ensino online Kultivi oferece um curso preparatório gratuito e completo para o Concurso Nacional Unificado (CNU) para os cargos de nível médio previstos no edital do certame. As aulas, gravadas e em texto, abrangem todos os tópicos do Bloco Temático 8: língua portuguesa, noções de direito, matemática, realidade brasileira e Brasil contemporâneo — história, sociedade e desafios.

O curso também traz dicas e estratégias para os estudos e para o dia da prova, além de material complementar, como resumos, mapas mentais, artigos e exercícios, para revisão estruturada dos conteúdos essenciais. Os estudantes têm a flexibilidade de acessar o conteúdo no seu próprio ritmo e de onde preferirem.

O preparatório é ministrado por professores de diferentes áreas, com experiência na preparação para concursos públicos, que vão focar na explicação descomplicada dos conteúdos. O objetivo da plataforma é democratizar o acesso à educação e formação profissional, oportunizando a aprovação de populações mais vulneráveis no maior concurso público já realizado pelo Governo Federal.

Para mais informações, acesse: https://shre.ink/rAEW.