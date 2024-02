Renovadf: inscrições abertas para cursos na área da construção civil

CB Correio Braziliense

Interessados em trabalhar como pedreiro e outras áreas da construção civil podem se inscrever gratuitamente no Renovadf - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Governo do Distrito Federal lançou chamamento público para preenchimento de 1.400 vagas para o Curso de Qualificação Profissional – RENOVADF. O objetivo é proporcionar capacitação na área da construção civil, abrangendo diversas profissões como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro.

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos, comprovar desemprego e residência no Distrito Federal. No entanto, mulheres gestantes, pessoas com restrições de mobilidade e aqueles que já participaram do Programa RENOVADF não podem se inscrever.

O curso terá duração de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas, com até 20 horas semanais. Os participantes receberão auxílio-pecuniário, auxílio-transporte, seguro contra acidentes pessoais e certificado de participação.

As inscrições, gratuitas, estão abertas até domingo (18) e podem ser feitas no site do projeto: https://app.setrab.df.gov.br/acesso