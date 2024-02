OAB divulga resultado preliminar da segunda fase do exame de ordem

CB Correio Braziliense

Ordem dos Advogados do Brasil divulga resultado do 39º Exame de Ordem Unificado - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou o resultado preliminar da segunda fase do 39º Exame de Ordem Unificado (EOU), nesta quinta-feira (15).

Confira aqui o link com o resultado preliminar: https://shre.ink/rfTX.

A prova prático-profissional é precedida da primeira etapa, com questões objetivas. O resultado da segunda etapa é preliminar e os candidatos ainda poderão entrar com recurso até 12h de domingo (18), conforme previsto no edital de abertura, por meio da página de acompanhamento do certame. O resultado definitivo está previsto para ser divulgado em 29 de fevereiro.

A aprovação no Exame de Ordem Unificado é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. A prova pode ser prestada por bacharéis em direito em instituição de ensino regularmente credenciada, incluindo estudantes do último ano do curso de graduação.