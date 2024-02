Espro oferece 5 mil vagas em cursos profissionais gratuitos

CB Correio Braziliense

Uma das turmas dos cursos da Espro: expectativa é atender mais de 5 mil jovens com cursos gratuitos em 2024 - (crédito: Divulgação Espro)

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), associação filantrópica especializada na inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, inicia em fevereiro as turmas de 2024 do seu Projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT). A iniciativa oferece cursos gratuitos de capacitação para jovens de 14 a 22 anos de idade em busca do primeiro emprego, mas que ainda não se sentem seguros ou preparados para este momento. A entidade atenderá 5 mil jovens até o final do ano, em todo o país. Inscrições podem ser feitas por meio do link: https://shre.ink/rf8f.

Os cursos são oferecidos em três formatos: FMT Presencial, ofertado nas diversas unidades do Espro em todo o país; FMT Online com Tablet, em que é enviado para a casa do jovem um tablet com chip de dados para uso durante o curso; e FMT Online por Aplicativo, realizado por meio de app de mensagens instantâneas, buscando o atendimento a jovens onde o Espro não possui unidade física.

Os cursos presenciais serão ofertados em municípios como São Paulo, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas (SP), entre outros no território nacional. As turmas para o FMT Online por Aplicativo começam no mesmo mês. Já os FMTs Online com Tablet, desenvolvidos durante a pandemia e mantidos graças aos bons resultados obtidos, têm início em março.

Os cursos abrangem conteúdos como rotinas organizacionais, gestão de tempo, comunicação e relacionamento, planejamento financeiro, criatividade e entrevista simulada. O projeto inclui material didático, certificado de conclusão de curso e plataforma para candidatura a vagas ofertadas por empresas parceiras da instituição.

Além disso, são oferecidos acompanhamento social e oficinas de geração de renda para familiares e comunidade do entorno. A modalidade presencial também oferece auxílio-transporte e auxílio-alimentação.