Senai-DF oferta 3,1 mil vagas para qualificação profissional gratuita, além de 205 vagas exclusivas para mulheres

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) divulga mais de três mil vagas para qualificação profissional gratuita - (crédito: Dilvulgação SENAI)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) oferece duas oportunidades para qualificação profissional gratuita. A primeira são 3,1 mil vagas, sendo 2.810 para qualificação profissional, 190 para cursos técnicos e 100 para cursos de aperfeiçoamento. Algumas opções são assistente administrativo, confeiteiro, desenhista de móveis e técnico em eletrotécnica.

A segunda oportunidade oferta 205 vagas de aperfeiçoamento exclusivas para mulheres, incluindo criação de conteúdo digital para mídias sociais, moda sustentável: ajuste e reparo de roupas, boas práticas para sistemas de ar condicionado e manutenção: inovação e liderança feminina automotiva. Os cursos terão início no segundo trimestre e poderão ser realizados nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo permitida inscrição em até dois deles, desde que em turnos diferentes. Os cursos exclusivos para mulheres serão realizados nas escolas do Senai do Gama. Os demais cursos ocorrerão nessas localidades e também nas escolas do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e de Sobradinho.

Para os cursos técnicos, é preciso ter no mínimo 16 anos de idade e ter terminado o ensino médio ou estar cursando a partir da 2ª série. Nos cursos para mulheres, elas devem declarar ter experiência na área escolhida, uma vez que os cursos são de aperfeiçoamento. As vagas são para pessoas de baixa renda, e as inscrições devem ser feitas pelo site do Senai-DF até 12 de junho ou até o preenchimento das vagas, por ordem de inscrição.