GDF anuncia R$2,2 bilhões a mais para carreira de magistério superior

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai investir R$ 2,2 bilhões a mais na carreira do magistério público até 2026. Esse valor representa a soma de contribuições feitas desde 2022 e inclui pedidos atendidos, como nomeação de 100% dos aprovados em concursos públicos, reajuste geral dos servidores de 18%, reajuste de R$ 250 nas funções gratificadas escolares e ampliação dos períodos de recessos dos servidores. Com novos pedidos em andamento, o valor previsto pode aumentar.



Desde 2019, 2.521 servidores da carreira do magistério público foram nomeados, zerando o banco de aprovados, tanto no concurso de 2018 quanto na última seleção, em 2023. Em dezembro daquele ano, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, nomeou 100% das vagas descritas no último edital. Segundo a subsecretária de gestão de pessoas da Secretaria de Educação (Sugep), Ana Paula Aguiar, “agora, o GDF trabalha no cronograma de nomeação de todo o cadastro reserva ainda este ano, reforçando o compromisso com a educação pública".



Os novos investimentos representam um aumento superior a 1.700% ao se considerar o período entre 2022 a 2026. Há dois anos, o valor incrementado ao total de investimento foi de R$ 52,5 milhões, subindo para R$ 135,8 milhões em 2023. Para este ano, a previsão é de mais cerca de R$ 466,7 milhões, podendo chegar a R$ 669,6 milhões em 2025 e R$ 951,1 milhões em 2026. A soma de investimento no período atinge cerca de R$ 2.2 bilhões destinados para a carreira do magistério público.