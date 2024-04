Brasília recebe Feira do Intercâmbio STB nesta quarta (2/4)

CB Correio Braziliense

A Feira do Intercâmbio, promovida pela Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, chega a Brasília nesta quarta-feira (2/4). O evento é gratuito e será sediado no B Hotel, localizado no Setor Hoteleiro Norte, das 15h às 20h.

A feira é voltada para os mais diversos públicos, entre eles, estudantes que buscam realizar programas de ensino médio no exterior (high school), intercâmbio para público 50+, graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education), extensão universitária e trabalho voluntário. Os participantes podem obter descontos de até 40% em programas de intercâmbio durante a feira.



Na programação do evento, estarão presentes instituições internacionais, como Kaplan, Oxford International, ILAC, LSI, Amerigo, Dukes e Humber College.

Esse é o maior evento de educação internacional realizado pelo STB, com instituições dos mais diversos países. “Nosso objetivo é oferecer aos brasileiros a oportunidade de contato com grandes instituições de ensino para que conheçam programas exclusivos", afirma Andreia Cunha, gerente do STB em Brasília.



Para participar, é preciso se inscrever pelo site do evento.

Após passar por Brasília, a Feira do Intercâmbio seguirá para Goiânia (04/04), São Luís (09/04), Ribeirão Preto/SP) (23/04), Belo Horizonte (26/04), Fortaleza (07/05), Salvador (05/05), Porto Alegre (15/05), Curitiba (17/05) e Sorocaba/SP (23/05).