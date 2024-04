Lula: "tenho obsessão pela educação profissional"

CB Correio Braziliense

Bras..lia (DF) 11/04/2024 ... O presidente Luiz In..cio Lula da Silva participa da cerim..nia de Lan..amento da Pedra Fundamental do Campus Sol Nascente do Instituto Federal de Bras..lia (IFB).Foto: Valter Campanato/Ag..ncia Brasil - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O governo federal lançou, nesta quinta-feira (11), a pedra fundamental do Campus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília (IFB). A cerimônia contou com a participarão do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana, da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, além de servidores da educação, estudantes, movimentos populares e comunidade.

Em seu discurso, Lula destacou a importância de uma escola técnica pelas oportunidades que ela oferece. “Tenho ainda uma obsessão pela educação profissional, porque é a formação profissional que faz as pessoas viverem melhor. Quando a gente tem uma profissão, a gente tem possiblidade de ter um bom emprego, de ganhar um salário melhor, de poder constituir família, de ter uma família vivendo em paz e viver dignamente como cidadãos civilizados, vivendo aquilo que todo mundo tem direito”, reforçou.

A unidade integra o plano de expansão dos institutos federais pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O investimento previsto é de R$ 2,5 bilhões para construção de 100 novos campi pelo Brasil, com a meta de gerar 140 mil novas vagas de educação profissional.

Os novos campi de institutos federais atenderão regiões que ainda não possuem unidades ou que registram número baixo de matrículas em cursos técnicos de nível médio em relação à população da região.

No Distrito Federal, serão duas novas unidades: Sol Nascente e Sobradinho. Cada nova escola tem custo estimado de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário. Quando estiverem concluídas, a expectativa é que as unidades gerem, cada uma, 1.400 vagas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Além da expansão com novas unidades, o Novo PAC também contempla R$ 1,4 bilhões para a consolidação de Institutos Federais já existentes, com a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

Oportunidade

Santana afirmou que o lançamento é conquista para a região. “Aqui, nós vamos ter um instituto federal que vai dar oportunidade para 1.400 jovens do Sol Nascente, que terão a oportunidade de fazer o ensino técnico integrado com o ensino médio, de cursar licenciatura. É enxergar o potencial que cada um aqui do Sol Nascente tem”, declarou.

Os estudantes do IFB foram representados por Thaís Moreira, formada no curso tecnólogo de produção em áudio e vídeo. Segundo ela, a criação dos institutos federais dentro das periferias é muito importante para proporcionar aos moradores dessa região a democratização e a qualidade da educação, de modo que a juventude possa ter a oportunidade de acessar as universidades públicas, assim como o mercado de trabalho.

“Hoje, celebramos uma grande conquista para os moradores do Sol Nascente. Isso demonstra um grande avanço pela educação. E desejo que assim se mantenha não só apenas as estruturas [dos institutos federais], mas a valorização do plano de carreira dos nossos docentes, pois eles são a alma e o coração dessa instituição. Eu não teria chegado até o fim sem a ajuda dos auxílios estudantis e de toda a rede de apoio que me cerca. Eu gostaria que todos os estudantes futuros também tivessem essa oportunidade”, afirmou.

Sol Nascente foi transformada em região administrativa em agosto de 2019, após ter sido desmembrada de Ceilândia. É considerada, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma das maiores comunidades urbanas do Brasil.

Parceria

De acordo com a reitora do IFB, Veruska Machado, a construção do Campus Sol Nascente é fruto de um trabalho coletivo, em prol de uma educação de qualidade e de oportunidade de transformar vidas. “Todos os dias, como trabalhadora da educação, acompanho transformação de vidas. Essas vidas transformam os territórios em que elas estão inseridas e é isso que a gente pretende trazer, nesse momento, para o Sol Nascente. As pessoas transformadas transformam as suas vidas e das suas famílias”, disse.

O termo de cessão de uso do terreno em que vai ser construído o novo campus do IFB foi assinado pelo presidente da Terracap, Izídio Santos, e pela reitora Veruska Machado. A vice-governadora do DF, Celina Leão, afirmou que a iniciativa reafirma o compromisso do governo do Distrito Federal com a educação. “Nós acreditamos na educação, temos 18 unidades de educação profissional [do GDF] e agora serão 12 do governo federal”, pontuou.