Ciee comemora 60 anos com depoimentos de profissionais e estudantes

CIEE - (crédito: Divulgação)

Para comemorar os seus 60 anos de existência, o Centro de Integração Empresa-Escola - Ciee, está convidando profissionais e estudantes para compartilharem suas experiências com a instituição filantrópica e como ela marcou suas trajetórias pessoais e profissionais.



Para reunir todos os depoimentos, foi lançada a página “Minha história com o CIEE”. No espaço, os visitantes, em um processo simples e intuitivo, terão a opção de gravar um vídeo ou escrever a sua história e prestar homenagem à instituição. A ação tem como intuito construir um mosaico colaborativo até o final de 2024.