Afro Policy: MSD lança programa para formação de pessoas negras

Divulgação: MSD

Será finalizado na próxima quarta-feira (15/5) o período de inscrições para o programa de Mentoria Afro Policy, idealizado pela MSD. O programa tem como objetivo capacitar e ampliar o conhecimento de pessoas negras para atuarem nas áreas de políticas públicas e relações governamentais, buscando promover maior equidade racial na área.



Com início previsto para junho deste ano, durante seis meses, os participantes receberão sessões virtuais de mentoria. O conteúdo abordará tanto as habilidades comportamentais (soft skills) quanto habilidades técnicas (hard skills). Além disso, os participantes terão a oportunidade de conhecer outras áreas do negócio, como marketing, acesso, medicina, vendas e jurídico.

Os encontros serão realizados on-line e, no fim do programa, contará com um encontro presencial em Brasília, custeado pela MSD. Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino superior completo em ciências políticas ou relações internacionais, direito, administração pública, saúde pública ou farmácia, economia ou comunicação social. Não é necessário ter experiência prévia na indústria farmacêutica ou nas áreas de políticas públicas.

O processo seletivo passará pela análise de currículo, estudos de caso e entrevistas individuais. As inscrições ainda estão abertas e são para candidatos de todo o Brasil. Os interessados devem acessar o link.