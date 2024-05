Quer morar e trabalhar nos Estados Unidos?

CB Correio Braziliense

Com base em informações do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, o Brasil está entre os países cujos profissionais são os mais contratados por empresas americanas. Essa tendência demonstra não apenas a busca por oportunidades de crescimento profissional, mas também a valorização das habilidades e competências dos brasileiros no mercado internacional. O Green Card é o documento para se obter a residência permanente nos Estados Unidos que oferece uma série de vantagens, incluindo o direito de viver e trabalhar no país com acesso a benefícios trabalhistas e de seguridade social similares aos cidadãos americanos.



Tendo em vista as frequentes dúvidas sobre a obtenção do Green Card, a Proexpand Brasil, empresa de assessoria em serviços imigratórios para os Estados Unidos, decidiu promover o evento Road Show America, que esclarecerá tudo sobre morar e trabalhar nos EUA. Brasília será uma das cidades a receber esse evento, juntamente com Rio de Janeiro e São Paulo.



Em Brasília, o Road Show America ocorrerá no Hotel Gran Mercure Brasília, em 23/5, a partir das 18h30. Além disso, haverá atendimentos individuais agendados no dia seguinte, 24/5, das 8h às 18h. As inscrições para o evento são gratuitas, porém as vagas são limitadas, os interessados devem se cadastrar por meio do link.



Direcionado para profissionais com formação de nível superior bacharelado e cinco anos ou mais de experiência, o evento também é aberto para profissionais com diploma de tecnólogo ou que não possuam nível superior, mas tenham mais de dez anos de experiência e destaque em suas áreas. Além disso, os profissionais que se qualificam terão a possibilidade de garantir uma reunião de análise de perfil agendada e um plano de ação para as próximas etapas do processo de imigração.