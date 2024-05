Programa Reciclotech abre 500 vagas em cursos gratuitos de tecnologia no DF

CB Correio Braziliense

Programa oferta 500 vagas. - (crédito: Isabela De Paula)

O programa Reciclotech abriu inscrições para preencher 500 vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia. O objetivo da instituição é transformar o lixo eletrônico descartado pela população em material para os cursos profissionalizantes.

O curso oferece certificado das 100 horas cursadas e as inscrições podem ser feitas pelo site do Reciclotech. A única exigência é ter mais de 14 anos. As aulas acontecerão de maneira híbrida, com atividades online e presenciais no laboratório itinerante, que passará pela Asa Norte, Vila Planalto, Asa Sul, Cruzeiro e Varjão.

Para otimizar o aprendizado e garantir a inclusão dos participantes, o currículo do curso abrange desde habilidades computacionais básicas até conceitos mais avançados. O curso é dividido em três módulos: informática básica e montagem de computadores; robótica com Arduino, eletrônica e programação; e empreendedorismo digital.

O projeto é uma colaboração entre a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), o Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC) e o governo do DF. Para colaborar com a arrecadação de materiais, basta realizar o descarte de resíduos eletrônicos (pilhas, baterias, computadores, impressoras, telefones e cabos) em um dos 108 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ativos no Distrito Federal.