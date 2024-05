Maratona Tech abre inscrições para sua terceira edição

CB Correio Braziliense

Maratona Tech - Divulgação - (crédito: Maratona Tech - Divulgação)

As inscrições para a terceira edição da Maratona Tech já estão abertas com expectativas de dobrar o número de participantes em relação ao ano passado. A iniciativa promovida pela a Associação Cactus e Movimento Tech 2030 incentiva os alunos da rede pública e particular a desenvolver conhecimentos sobre tecnologia e lógica de forma divertida, interativa e alinhada com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).



A Maratona Tech é destinada a estudantes dos anos finais do fundamental e ensino médio que serão divididos em três grupos: nível 1 (6º e 7º ano), nível 2 (8º e 9º ano) e nível 3 (ensino médio e EJA). Para participar as inscrições devem ser realizadas por professores, que também recebem formação e premiações, no site.

Maratona Tech - Divulgação (foto: Maratona Tech - Divulgação)

A primeira fase ocorre em agosto na qual os professores receberão uma formação exclusiva e um desafio para aplicar em sala de aula, em seguida os alunos realizam o estudo e os melhores trabalhos são escolhidos para a fase final da competição. Na fase final os estudantes irão aprender sobre computação, para produzir estruturas computacionais simples e competir em quizzes. O encerramento da maratona acontece em novembro, em Curitiba (PR), e os vencedores receberão viagens, medalhas, notebooks, e imersões tecnológicas em renomadas instituições parceiras.

A edição de 2023 da competição educacional contou com a participação de mais de 187 mil estudantes e 4 mil professores em 2023 e tem potencial de 1,5 milhões de inscritos, com 300 mil estudantes participantes da fase 1 neste ano. Para a realização desta edição da Maratona Tech a Associação Cactus e Movimento Tech 2030 conta com o financiamento das empresas Arco Institucional, B3 Social, Finep, Fundação Behring, iFood, Instituto Coca-Cola, Instituto Gol e Mercado Livre.