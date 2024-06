Instituto C&A com Senac oferecem cursos presenciais gratuitos em moda

CB Correio Braziliense

Curso disponibiliza 60 vagas. - (crédito: Camila Picolo)

O Instituto C&A anuncia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a abertura de inscrições para o projeto IC&A FashionLab edição Produção e Styling de Moda | Audiovisual e Direção Criativa. O curso livre tem objetivo de fomentar a inclusão social e democratizar o acesso ao conhecimento técnico especializado em moda.

Ao todo, serão 60 vagas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, com mais de 18 anos, com renda familiar de até quatro salários mínimos, sem emprego formal no setor da moda, residentes da Grande São Paulo e Salvador ou região metropolitana. As oportunidades serão distribuídas entre os cursos de produção de moda e styling (20 vagas), audiovisual e direção criativa (20 vagas) em São Paulo, e produção e styling de moda na Bahia (20 vagas).

Os cursos presenciais terão carga horária de 40 horas e oferecem certificado do Senac, inserção na comunidade de inclusão produtiva do Instituto C&A, material de apoio e criação disponibilizado, ajuda de custo de R$ 300 para acesso e possibilidade de vivência profissional em audiovisual e styling.

Para se inscrever é só acessar o link.

Inscrições: 27/5 até 12/2006

Resultado: 4/6

Imersão Técnica: A partir de 1/7